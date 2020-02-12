Новачок Карпат Антон Каніболоцький хоче допомогти залишитись клубу в УПЛ.

Про це розповів сам воротар.

"Був з літа без команди. Було важко знайти. Отримав пропозицію від Карпат, подумав, все зважив і прийняв для себе таке рішення. Радий, що повертаюся в футбол. Постараюся зробити максимум, щоб Карпати здобули результат, залишилися в УПЛ.

Тренувальні матчі завжди такі - гойдалки. Треба напрацювати схеми. Не завжди виходить, що просить тренер, але команда намагається ", - сказав Каніболоцький.