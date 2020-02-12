Екс-тренер Валенсії влітку очолить Мілан

Джерело - football.ua.
Колишній тренер Валенсії Марселіно з наступного сезону буде тренером Мілана.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Трохи більше як місяць тому технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні представив іспанському фахівцю свій проект і заручився його згодою очолити клуб. Кандидатуру також підтримав керівник футбольного відділу Мілана Звонімір Бобан.
54-річний тренер отримував і інші пропозиції про роботу, але відхилив їх заради італійської команди.
Марселіно був звільнений з Валенсії у вересні 2019 року через конфлікт з президентом клубу Пітером Лімом.
Раніше, Шевченко входить у список кандидатів на посаду головного тренера Мілана.