Шевченко входить у список кандидатів на посаду головного тренера Мілана

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко є кандидатом на посаду головного тренера італійського Мілана.
Про це повідомляє журналіст Calciomercato Даніель Лонго.
📣 Il #Milan guarda al futuro: non solo #Rangnick, #Maldini pensa a #Shevchenko— Daniele Longo (@86_longo) February 11, 2020
Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні розглядає кандидатури Ральфа Рагніка з РБ Лейпциг і Андрія Шевченка.
Якщо команда не зможе пробитися в Лігу чемпіонів або не виграє Кубок Італії, нинішнього головного тренера Стефано Піолі буде звільнений з клубу без компенсації (прим. Пункт в контракті фахівця з клубом).
Раніше, у тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі.