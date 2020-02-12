Шевченко входить у список кандидатів на посаду головного тренера Мілана

Український фахівець потрапив в шорт-лист клубу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко є кандидатом на посаду головного тренера італійського Мілана.

Про це повідомляє журналіст Calciomercato Даніель Лонго.

Технічний директор Мілана Паоло Мальдіні розглядає кандидатури Ральфа Рагніка з РБ Лейпциг і Андрія Шевченка.

Якщо команда не зможе пробитися в Лігу чемпіонів або не виграє Кубок Італії, нинішнього головного тренера Стефано Піолі буде звільнений з клубу без компенсації (прим. Пункт в контракті фахівця з клубом).

Раніше, у тренерський штаб збірної України увійшов екс-помічник Раньєрі.