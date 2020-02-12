Велика втрата вінницького футболу: пішов із життя Володимир Дзюба

Помер екс-керівник Вінницької обласної федерації футболу

Джерело - Чемпіон.

11 лютого, після довготривалої боротьби із хворобою, пішов з життя видатний вінницький футболіст 20 сторіччя, майстер спорту СРСР, голова Вінницької обласної федерації футболу у 1993-2007 роках, заступник голови Вінницької обласної організації ФСТ Спартак, футбольний функціонер Володимир Володимирович Дзюба.

Про це повідомляє прес-служба ФК Нива.

У зв’язку із великою кількістю футбольних прихильників, які б хотіли віддати пошану та проводити в останню путь Володимира Володимировича, церемонія прощання відбудеться 13 лютого на Центральному міському стадіоні, з 14.00 до 15.00.

Раніше, Нива програла Оболоні Бровар.