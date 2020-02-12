Атлетіко - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з Атлетіко Мадрид.

Матч відбудеться у вівторок, 18 лютого, на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

Початок о 22:00 за Києвом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матч Ліги чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Матч-відповідь відбудеться 11 березня, у Ліверпулі.

Нагадаємо, Ліверпуль упевнено виграв групу Е, залишивши позаду Наполі, Зальцбург і Генк. Матрацники посіли 2 сходинку в квартеті D, пропустивши вперед лише Ювентус.