Почеттіно: Хочу працювати в АПЛ

Екс-тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно хоче продовжити свою тренерську кар’єру в АПЛ.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Якщо чесно, я б із задоволенням попрацював в Прем'єр-лізі. Це буде складно, знаю. Зараз настав час почекати. Подивимося, що станеться.

Це час відновлення, щоб трохи подумати про себе і бути готовим, бо у футболі завжди щось може трапитися. Я готовий і чекаю нового випробування. У мене є впевненість в тому, що наступний виклик буде фантастичним.

Якщо ми (з сім'єю) переїдемо в Європу, будемо сумувати за Англією", - відзначив Почеттіно.