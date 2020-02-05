Джерело - sportarena.com.
Атлетіко зацікавлений в запрошенні Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера в разі звільнення Дієго Сімеоне в кінці сезону.
Про це повідомляє The Telegraph.
Спортивний директор мадридського клубу Андреа Берта вважається величезним шанувальником таланту Почеттіно, саме з цим може бути пов'язаний пильний інтерес до кандидатури екс-наставника Тоттенгема.
Проте, сам аргентинський спеціаліст схиляється до варіанту з поверненням в Прем'єр-лігу. В Англії аргентинець працював з січня 2013 по листопад 2019 року, очолюючи Саутгемптон і Тоттенгем.
Раніше повідомлялося, що Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед.
Також, аргентинський тренер відмовив Барселоні.