Маурісіо Почеттіно може повернутися у Ла-Лігу

Атлетіко зацікавлений в запрошенні Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера в разі звільнення Дієго Сімеоне в кінці сезону.

Про це повідомляє The Telegraph.

Спортивний директор мадридського клубу Андреа Берта вважається величезним шанувальником таланту Почеттіно, саме з цим може бути пов'язаний пильний інтерес до кандидатури екс-наставника Тоттенгема.

Проте, сам аргентинський спеціаліст схиляється до варіанту з поверненням в Прем'єр-лігу. В Англії аргентинець працював з січня 2013 по листопад 2019 року, очолюючи Саутгемптон і Тоттенгем.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед.

Також, аргентинський тренер відмовив Барселоні.