Віктор Циганков тренується із загальною групою гравців киян

Півзахисник Віктор Циганков повернувся до тренувань в загальній групі Динамо.

Про це розповів коментатор клубного каналу Динамо Вадим Власенко.

Однак, 22-річний футболіст все ще займається з деякими обмеженнями.

У Циганкова м'язове ушкодження передньої поверхні стегна. Він пропустив всі спаринги на першому зборі і поки не грав на другому.

У цьому сезоні хавбек забив 9 голів і віддав 9 результативних передач в 27 матчах.

Раніше, стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо.