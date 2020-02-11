Влітку Сьомін залишить Локомотив

Контракт з клубом не продовжуватимуть

Джерело - Динамоманія.

Керівництво московського Локомотива вирішило після закінчення поточного сезону змінити головного тренера.

Про це повідомляє Metaratings.

Контракт Юрія Сьоміна з клубом закінчується влітку і його не продовжуватимуть.

Основні причини майбутнього розлучення - серйозні розбіжності між 72-річним фахівцем і босами залізничників з комплектування складу і розвитку команди, а також почастішали конфлікти наставника з ключовими футболістами.

Нагадаємо, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.