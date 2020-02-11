 Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади
Сьогодні 12:46 316
Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації
Сьогодні 13:28 3
Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом
Сьогодні 08:24 1426
Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації
Сьогодні 07:08 2350
Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 03:27 1776
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 02:40 798
Новіков переміг росіянина та вийшов у фінал чемпіонату Європи
Вчора 22:13 825
Санітра назвав склад України на змішану естафету
Вчора 21:10 1657 1
У Вихриста чиновники хочуть відібрати квартиру
Вчора 20:31 1993 1
Зозуля отримав дискваліфікацію в Іспанії
Вчора 19:39 1822
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:28 Теніс Збірна України дізналася суперника у плей-оф Кубка Федерації 3
13:15 Футбол Шаран: Гуцуляк їхав в Олександрію і не доїхав, відключив телефон і не відповідав 222
12:57 Хокей. УХЛ УХЛ визначила найкращих гравців січня і найкращий гол місяця 128
12:46 Хокей Полтавські хокеїсти сподіваються на допомогу влади 316
12:41 Футбол Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти 188
12:25 Бокс Чісора: Проти Усика я повинен спуститися у пекло і повернутися звідти 133
12:09 Футбол Маріуполь – Чорноморець 2:1. Огляд матчу 194
11:51 Бокс Редкач: Чому з Вихриста зробили ворога і зрадника? 259
11:33 Футбол Лунін: Мені нічого не відомо щодо планів Реала на наступний сезон 265
11:15 Футбол Хавбек Олександрії мав конфлікт з керівництвом Зорі 354
10:57 Футбол Федецький: Карпати котяться до Першої ліги 760
10:41 Футбол Палкін: Тайсон має серйозну зарплату, так що гнівити Бога йому нічого 391
10:25 Баскетбол Орландо переміг Атланту, Бруклін здолав Індіану. Результати матчів НБА 142
10:10 Футбол Дніпро-1 збирається запросити іноземного фахівця, який працював із Саррі 419
09:55 Хокей Аризона переграла Монреаль, Філадельфія розгромила Флориду. Результати матчів НХЛ 169
09:40 Теніс Першу ракетку світу виправдали за звинуваченням у вживанні допінгу 758
09:25 Футбол Керівництво Наполі хоче звільнити Гаттузо і вже знайшло йому заміну 299
09:10 Футбол Лунін може стати основним воротарем Реала через два роки 777
08:55 Футбол Шахтар відправив захисника назад до Маріуполя 730
08:40 Футбол Гвардіола може очолити Ювентус 683
08:24 Бокс Стало відомо, коли Ломаченко буде боксувати з Лопесом 1426
08:08 Біатлон У спринті на чемпіонаті світу вперше виступлять 5 українців 547
07:08 Бокс Легендарний український боксер готує судовий позов до Федерації 2350
03:27 Пряма трансляція Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE 1776
03:11 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: де і коли дивитися онлайн 430

Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти

Сьогодні 12:41 188 0
Фахівець продовжить роботу у структурі клубу
Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти
#Герта, #Клінсманн

Джерело - Sport Arena.

Головний тренер Герти Юрген Клінсманн покинув свою посаду.

Про це наставник написав у Facebook.

"Як головному тренеру команди мені необхідна довіра всіх залучених сторін. Особливо у боротьбі за виживання в еліті єдність, командний дух і концентрація на найпростіших речах - найважливіші елементи. Якщо їх не забезпечити, я не можу реалізувати весь свій потенціал в якості головного тренера.

Тому після тривалих роздумів я дійшов висновку, що покину посаду головного тренера і повернуся до початкової довгостроковій задачі в якості члена наглядової ради клубу", - написав Клінсманн.

Досвідчений екс-тренер збірної Німеччини пропрацював біля керма команди десять тижнів. Він продовжить роботу в структурі клубу.

Раніше, Герта програла Майнцу.

Нагадаємо, Айнтрахт знищив Аугсбург.

Коментарі ()