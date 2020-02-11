Клінсманн залишив посаду головного тренера Герти

Головний тренер Герти Юрген Клінсманн покинув свою посаду.

Про це наставник написав у Facebook.

"Як головному тренеру команди мені необхідна довіра всіх залучених сторін. Особливо у боротьбі за виживання в еліті єдність, командний дух і концентрація на найпростіших речах - найважливіші елементи. Якщо їх не забезпечити, я не можу реалізувати весь свій потенціал в якості головного тренера.

Тому після тривалих роздумів я дійшов висновку, що покину посаду головного тренера і повернуся до початкової довгостроковій задачі в якості члена наглядової ради клубу", - написав Клінсманн.