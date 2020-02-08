Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 лютого, відбулися матчі 21 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 тур, 8 лютого
Вердер - Уніон Берлін 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Бюльтер, 0:2 - 72 Бюльтер
Вольфсбург - Фортуна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Циммерман, 1:1 - 50 Штеффен
Герта - Майнц 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Квайсон, 0:2 - 82 Квайсон, 1:2 - 84 Бойата, 1:3 - 90+4 Квайсон(П)
Фрайбург - Гоффенгайм 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 40 Вальдшмідт
Шальке - Падеборн 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Кутуджу, 1:1 - 82 Г'ясула
Нагадаємо, Айнтрахт знищив Аугсбург.
Раніше, Баєр і Уніон вийшли до чвертьфіналу Кубка Німеччини.