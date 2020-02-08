Уніон Берлін переміг Вердер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 лютого, відбулися матчі 21 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 8 лютого

Вердер - Уніон Берлін 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Бюльтер, 0:2 - 72 Бюльтер

Вольфсбург - Фортуна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Циммерман, 1:1 - 50 Штеффен

Герта - Майнц 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Квайсон, 0:2 - 82 Квайсон, 1:2 - 84 Бойата, 1:3 - 90+4 Квайсон(П)

Фрайбург - Гоффенгайм 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Вальдшмідт

Шальке - Падеборн 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Кутуджу, 1:1 - 82 Г'ясула

Нагадаємо, Айнтрахт знищив Аугсбург.

Раніше, Баєр і Уніон вийшли до чвертьфіналу Кубка Німеччини.