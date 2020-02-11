Мессі встановив рекорд у Ла-Лізі серед легіонерів

Джерело - football.ua.
У матчі з Бетісом (3:2) капітан Барселони Ліонель Мессі вийшов у старті, що стало для нього 416-м виходом на матч Ла-Ліги з перших хвилин.
Про це повідомляє football.ua.
За цим показником 32-річний аргентинець встановив рекорд чемпіонату Іспанії серед легіонерів.
Після матчу з Бетісом, за спиною у Мессі виявився Гама да Сілва Донато, який виступав з 1988-го по 1993-й за мадридський Атлетіко і за 1993-м по 2003-й за Депортіво.
Раніше, Еспаньйол здолав Мальорку у 23 турі Ла-Ліги.