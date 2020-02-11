Дніпро-1 збирається запросити іноземного фахівця, який працював із Саррі

Ночентіні буде асистентом Михайленка з тактики

Джерело - Sport Arena.

Луїджі Ночентіні увійде до тренерського штабу СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Fcdnipro.com.

Італієць буде помічником Дмитра Михайленка з тактичного напрямку. Раніше Ночентіні працював у тренерському штабі Мауріціо Саррі в Наполі і Челсі.

Нині СК Дніпро-1 знаходиться на другому тренувальному зборі в Туреччині. 12 лютого команда Михайленко проведе два спаринги - представник УПЛ зіграє проти китайського Чанчунь Ятай і Олександрії.

Раніше, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Жетису у контрольному матчі.

Нагадаємо, Дніпро-1 поступилося Ягелонії.