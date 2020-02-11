Керівництво Наполі хоче звільнити Гаттузо і вже знайшло йому заміну

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо знаходиться під загрозою відставки.
Про це повідомляє Calciomercato.
Керівництво клубу незадоволене результатами команди. У турнірній таблиці чемпіонату Італії Наполі не входить навіть у ТОП-10.
Керівництво не вірить, що Гаттузо може вивести команду з кризи. На його місце вже розглядають кандидатури Джан П'єро Гасперіні з Аталанти і Лучано Спалетті.
Раніше, Наполі сенсаційно програв Лечче.
Нагадаємо, Наполі переграв Сампдорію у 22 турі Серії А.