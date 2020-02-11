Шахтар відправив захисника назад до Маріуполя

Кирюханцев пройшов збори з гірниками

Керівництво донецького Шахтаря прийняло рішення відправити молодого захисника Ігоря Кирюханцева назад в Маріуполь.

Про це повідомляє канал Футбол 1.

Хоча 24-річний гравець провів два навчально-тренувальні збори з основною командою Шахтаря, повідомляється, що Ігор буде виступати за приморський клуб до кінця сезону на правах оренди.

Восени 2019 року Кирюханцев провів за Маріуполь 16 матчів (включаючи 2 гри в Лізі Європи) і забив 2 голи.

Нагадаємо, Бенфіка втратила лідера перед матчами з Шахтарем.

Також, Бутко може продовжити кар'єру у Польщі.