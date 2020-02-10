Юнацька збірна України поступилася Англії

Джерело - ffu.ua.
Сьогодні, 10 лютого, юнацька збірна України U-17 зіграла свій заключний спаринг на зборі в Іспанії проти Англії.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Попри рівну боротьбу українці пропустили по два м’ячі у кожному із таймів.
Товариський матч
10 лютого
Україна (U-17) — Англія (U-17) 0:4 (0:2)
Україна: Ісенко, Савчук, Козик, Роман, Капінус (Кононов, 46), Лебедєв (Микитишин, 46), Очеретько (Хромей, 55), Булеза (Танчак, 88), Шубін, Хлань (Ден. Шостак, 46), Дм. Шостак (Довгань, 88).
Раніше, збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії.