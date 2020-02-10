Юнацька збірна України поступилася Англії

Підопічні Олександра Петракова не змогли нічого протиставити англійцям

Сьогодні, 10 лютого, юнацька збірна України U-17 зіграла свій заключний спаринг на зборі в Іспанії проти Англії.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Попри рівну боротьбу українці пропустили по два м’ячі у кожному із таймів.

Товариський матч

10 лютого

Україна (U-17) — Англія (U-17) 0:4 (0:2)

Україна: Ісенко, Савчук, Козик, Роман, Капінус (Кононов, 46), Лебедєв (Микитишин, 46), Очеретько (Хромей, 55), Булеза (Танчак, 88), Шубін, Хлань (Ден. Шостак, 46), Дм. Шостак (Довгань, 88).

Раніше, збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії.