Без гравців Динамо: Збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії

Джерело - УАФ.
Сьогодні, 3 лютого, юнацька збірна України U-17 розпочинає підготовку до трьох товариських матчів на іспанському зборі.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
У Марбельї синьо-жовті 6 лютого зіграють з Англією, 8-го — з Бельгією й 10-го — знову з Англією.
Склад юнацької збірної України U-17
Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар Донецьк), Павло Ісенко (Ворскла Полтава).
Захисники: Марк Мампассі, Едуард Козик, Андрій Булеза (усі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Роман (Карпати Львів), Гліб Савчук (УФК-Карпати Львів).
Півзахисники: Артур Микитишин, Олег Очеретько, Дмитро Капінус, Михайло Хромей (усі — Шахтар Донецьк), Микита Кононов, Сергій Лебедєв (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Максим Хлань (Карпати Львів), Василь Танчак (Львів), Богдан Шубін (Шальке, Німеччина).
Нападники: Денис Шостак, Владислав Погорілий (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Шостак (Карпати Львів), Назарій Довгань (Атлетико Іспанія).
Відзначимо, що в заявці на збір знову немає гравців київського Динамо. Раніше київський клуб не відпускав футболістів на контрольні зустрічі, але гравці Динамо брали участь в офіційних матчах.
Раніше, Петраков розповів, що Суркіс заборонив гравцям Динамо приходити на нагородження чемпіонів світу U-20