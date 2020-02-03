 Без гравців Динамо: Збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
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Без гравців Динамо: Збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії

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Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков оголосив склад на збори в Іспанії
Без гравців Динамо: Збірна України U-17 оголосила склад на збори в Іспанії
#Україна, #Петраков

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 3 лютого, юнацька збірна України U-17 розпочинає підготовку до трьох товариських матчів на іспанському зборі.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У Марбельї синьо-жовті 6 лютого зіграють з Англією, 8-го — з Бельгією й 10-го — знову з Англією.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар Донецьк), Павло Ісенко (Ворскла Полтава).

Захисники: Марк Мампассі, Едуард Козик, Андрій Булеза (усі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Роман (Карпати Львів), Гліб Савчук (УФК-Карпати Львів).

Півзахисники: Артур Микитишин, Олег Очеретько, Дмитро Капінус, Михайло Хромей (усі — Шахтар Донецьк), Микита Кононов, Сергій Лебедєв (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Максим Хлань (Карпати Львів), Василь Танчак (Львів), Богдан Шубін (Шальке, Німеччина).

Нападники: Денис Шостак, Владислав Погорілий (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Шостак (Карпати Львів), Назарій Довгань (Атлетико Іспанія).

Відзначимо, що в заявці на збір знову немає гравців київського Динамо. Раніше київський клуб не відпускав футболістів на контрольні зустрічі, але гравці Динамо брали участь в офіційних матчах.

Раніше, Петраков розповів, що Суркіс заборонив гравцям Динамо приходити на нагородження чемпіонів світу U-20

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