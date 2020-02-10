Неймар пообіцяв перейти у клуб Бекхема

Нападник ПСЖ Неймар пообіцяв перейти в клуб Інтер Маямі, власником якого є Девід Бекхем.

Про це розповів сам нападник.

"Коли-небудь я попрошу тебе розписатися на аркуші паперу. А потім ми зробимо з нього контракт з Інтер Маямі на десять років. І ми не будемо платити тобі багато", - розповів Бекхем.

"Домовилися. Я хочу цього. Я сказав Девіду, що буду грати там одного разу. У мене вже є контракт з Бекхемом. Через кілька років я буду там. Бекхем - мій президент", - відповів Неймар.