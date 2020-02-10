Барселона втратила двох гравців

У Барселони можуть виникнути проблеми у захисті

Захисники Жерард Піке і Самюель Умтіті можуть пропустити найближчий матч Барселони.

Про це повідомляє As.

Обидва футболісти навряд чи встигнуть відновитися до чергового туру Ла Ліги.

Відзначається, що іспанець продовжує працювати індивідуально і не залучається до тренувального процесу в загальній групі через перенапруження в правій нозі. Що стосується Умтіті, то француз знову проходить процедури з відновленням коліна.

Нагадаємо, Барселона з труднощами перемогла Бетіс у 23 турі Ла-Ліги.

Раніше, Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, мінімально поступившись Атлетіку (0:1).