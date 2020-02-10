Ворскла обіграла узбекистанський Насаф

Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині зустрічалася із узбекистанським Насафом.
Команда Юрія Максимова змогла здобути перемогу з рахунком 2:1.
Контрольний матч
10 лютого
Ворскла - Насаф 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 12 Васін, 2:0 – 20 Щербак, 2:1 – 29 Бозоров
Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Пердута, Баєнко, Чеснаков, Сапай, Артур, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Шехіч, Васін, Щербак.
Ворскла (2 тайм): Різник, Якубу, Мартиненко, Альюн, Опанасенко, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Кане, Ребенок, Кулач, Степанюк.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.