Матар, який побував на перегляді у Динамо, може продовжити кар'єру у Карпатах

Нападник був помічений у розташуванні львівської команди

Джерело - Footboom.

Нападник донецького Олімпіка Матар може продовжити кар'єру у львівських Карпатах.

Про Це повідомляє footboom.

Матар був помічений у розташуванні львівської команди на зборах в Туреччині.

Нагадаємо, Карпати і Олімпік зараз проводять турецький етап підготовки і активно грають товариські матчі. Цікаво, що Матар взяв участь в недавньому спарингу Олімпіка зі Спартаком (Трнава, Словаччина). Сенегальський нападник вийшов на заміну замість Шахаба, який відзначився на 60-й хвилині.

Дійе Матар в поточному сезоні зіграв за Олімпік у 10-ти матчах, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

У минулому році Матаром цікавилося київське Динамо.

Раніше, Карпати відмовились підписувати контракт із Каніболоцьким.