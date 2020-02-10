Футболіст отримав статус вільного агента

Український голкіпер Максим Кучинський залишив Динамо (Батумі).

Про це повідомляє footboom.com.

31-річний футболіст отримав статус вільного агента і займається пошуками нової команди.

У минулому сезоні в складі грузинського клубу українець не зіграв жодного матчу.

Нагадаємо, склад Динамо Кучинський поповнив минулого літа. До цього він виступав за Карпати, у складі яких провів 24 поєдинки, шість з них всуху. Також упродовж свого кар’єру пограв за Десну, запорізький Металург, Зірку, Полтаву і Черкаський Дніпро.

Нагадаємо, Карпати програли Тузлі Сіті у контрольному матчі.

Раніше, Карпати відмовились підписувати контракт із Каніболоцьким.