Джерело - Чемпіон.

Леверкузенський Баєр здобув важку перемогу над дортмундською Боруссією в рамках 21 туру німецької Бундесліги.

Команди забили 7 голів на двох, по черзі захоплюючи перевагу. У підсумки голи на 81-й та 82-й хвилині принесли "фармацевтам" перемогу.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 8 лютого

Баєр - Боруссія 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 20 Фолланд, 1:1 - Хуммельс, 1:2 - 33 Джан, 2:2 - 43 Фолланд, 2:3 - 65 Геррейро, 3:3 - 81 Бейлі, 4:3 - 82 Бендер

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