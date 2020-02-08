ПСЖ визначився із майбутнім Мбаппе

Кіліан Мбаппе залишиться у ПСЖ

ПСЖ не збирається продавати нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Marca.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі дав зрозуміти представникам Мбаппе, що не збирається продавати гравця найближчим часом

Конфлікт із Томасом Тухелем також не стане причиною відходу зіркового француза. Єдине, через що ПСЖ буде змушений продати Мбаппе – якщо нападник продовжить відхиляти пропозиції продовжити контракт, який розрахований до літа 2022 року.

Раніше, Тухель назвав причину конфлікту із Мбаппе.

Нагадаємо, у 22-му турі чемпіонату Франції ПСЖ розгромив Монпельє (4:0).