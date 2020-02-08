Гарет Бейл не працює достатньо ретельно на тренуваннях Реала

Головного тренера Реала Зінедіна Зідана не влаштовує те, як вінгер клубу Гарет Бейл тренується.

Про це повідомляє Marca.

Французький фахівець вважає, що валлієць після відновлення від травми щиколотки працює недостатньо ретельно.

Бейл не грав за Реал з 22 січня і пропустив вже 4 матчі.

При цьому Зідан не списував Бейла з рахунків і може повернути його до складу, якщо гравець перегляне своє ставлення до занять.

Нагадаємо, Бейл поїхав зі стадіону до завершення матчу Реала.