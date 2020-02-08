Мірча Луческу може повернутися у Туреччину

Колишній головний тренер Шахтаря Мірча Луческу розглядає пропозицію стати спортивним директором Бешикташа.

Про це повідомляє Ajansspor.

Румунський спеціаліст вже отримав запрошення відвідати найближчий домашній матч Бешикташа проти команди Газішехір Газіантеп.

Очікується, що після гри Луческу обговорить деталі потенційного співробітництва з президентом Бешикташа Ахметом Нур Чебі. Остаточне рішення румунський фахівець повинен буде прийняти до понеділка.

У разі, якщо Луческу прийме пропозицію про роботу в Бешикташі, його головними завданнями будуть питання реформування клубної інфраструктури, а також залучення молодих і перспективних легіонерів в команду з метою подальшого їх вигідного перепродажу.

Нагадаємо, Луческу відмовився від роботи у Румунії.