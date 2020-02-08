Захисник Динамо Микита Бурда вказав терміни відновлення після травми.

Про це розповів сам гравець киян.

"4 лютого – чотири місяці з моменту операції. Відновлення відбувається за графіком, але це вкрай важка травма, і поспішати з поверненням на поле небажано. Зазвичай відновлення після розриву "хрестів" займає 5-6 місяців. Сподіваюся, до кінця нашого чемпіонату буду повністю здоровий. Я мрію поїхати на Євро-2020.

У мене це перший розрив "хрестів". Раніше були проблеми з паховими кільцями ​​і з іншим коліном – пошкодження власної зв'язки надколінника. Я багато розмірковував, чому мене переслідують різні травми. Мабуть, все йде від індивідуальних особливостей організму, генетики. У когось за кар'єру мінімальна кількість травм, а хтось постійно мучиться і потім його "кришталевим" називають. На жаль, у мене є схильність до травм", – розповів Бурда.