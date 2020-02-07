Півзахисник Динамо відзначився асистом у другій грі за новий клуб

Родрігес зробив результативну передачу у складі Анкарагюджю

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за Анкарагюджю, зробив асист у матчі 21-го туру турецької Суперліги проти Єні Малатьяспор (1:0).

Це друге результативна дія хавбека за два матчі. У дебютній зустрічі він реалізував пенальті.

Родрігес вийшов в стартовому складі, віддав гольову передачу на 66-й хвилині, з якої забили переможний м'яч. Хавбека замінили на 88-й хвилині.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.