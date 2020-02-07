Гонсалес покинув Динамо та перейшов в Олімпію

Дерліс офіційно став гравцем Олімпії

Джерело - Чемпіон.

Форвард Дерліс Гонсалес офіційно перейшов у Олімпію з Асунсьйона.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди наразі невідомі.

En la vida hay sueños.



De aquellos fugaces.

Sueños que traemos de origen, como pendientes.

Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.



¡Hay sueños que se hacen realidad!



Bienvenido a casa. 🏡⚪⚫⚪

Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020

Раніше повідомлялося, що Динамо отримає 5 млн доларів за половину прав на Гонсалеса. Дерліс перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді біло-сині заплатили швейцарцям близько 9,3 млн євро. З літа 2018 року форвард збірної Парагваю виступав на правах оренди у складі бразильського Сантоса.

За даними Transfermarkt, контракт Дерліса з Динамо був розрахований до літа 2020 року. До слова, раніше киян покинули Карлос Самбрано та Сідклей. Перший перейшов у Бока Хуніорс, другий – у Корінтіанс.

Раніше, півзахисник Динамо розірвав орендну угоду з Сантосом.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Ворсклою на стадіоні ім. Лобановського.