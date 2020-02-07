Барселона повісила цінник на Коутінью

Каталонці готові продати за 80-90 млн євро

Джерело - Sport Arena.

Барселона готова продати півзахисника Філіпа Коутінью за 80-90 мільйонів євро.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Спочатку блаугранас хотіли розлучитися з бразильцем за 120 мільйонів, проте в клубі розуміють, що ніхто не заплатить за нього таку суму.

Барселона купила Коутінью у Ліверпуля в січні 2018 роки за 145 мільйонів євро, але заграти на Камп Ноу Філіпа так і не зумів.

Зараз півзахисник грає в Баварії на правах оренди. У нинішньому сезоні на його рахунку 26 матчів у футболці мюнхенців, в яких бразилець забив сім м'ячів і віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.