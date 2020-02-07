ПСЖ готовий продати Дракслера

Джерело - sportarena.com.
ПСЖ готовий розлучитися з півзахисником Юліаном Дракслер за 30 мільйонів євро.
Про це повідомляє RMC.
Парижани можуть розлучитися з німецьким хавбеком наступного літа, оскільки він не має регулярного місця в складі.
У поточному сезоні 26-річний Дракслер провів 15 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись чотирма гольовими передачами.
У Париж німець перебрався в січні 2017 року із Вольфсбурга за 36 млн євро.
Раніше, ПСЖ відмовив Ліону в оренді Дракслера.
Нагадаємо, ПСЖ на виїзді переграв Нант в 23 турі Ліги 1.