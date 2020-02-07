ПСЖ готовий продати Дракслера

Юліан Дракслер може покинути ПСЖ

ПСЖ готовий розлучитися з півзахисником Юліаном Дракслер за 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє RMC.

Парижани можуть розлучитися з німецьким хавбеком наступного літа, оскільки він не має регулярного місця в складі.

У поточному сезоні 26-річний Дракслер провів 15 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись чотирма гольовими передачами.

У Париж німець перебрався в січні 2017 року із Вольфсбурга за 36 млн євро.

Раніше, ПСЖ відмовив Ліону в оренді Дракслера.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді переграв Нант в 23 турі Ліги 1.