Відбулося жеребкування 1/2 Кубка Іспанії

Джерело - football.ua.
Відбулося жеребкування півфінального раунду Кубка Іспанії, учасниками якого за підсумками матчів чвертьфіналу стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьєдад і Мірандес.
У півфіналі зіграють:
Атлетік - Гранада
Реал Сосьєдад - Мірандес
Поєдинки складатимуться з двоматчевого протистояння. Перші зустрічі відбудуться 12 лютого, а матчі-відповіді – 4 березня. Фінал же буде зіграний 18-го квітня на Олімпійському стадіоні в Севільї.
Нагадаємо, Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії.