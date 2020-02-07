Відбулося жеребкування 1/2 Кубка Іспанії

У півфіналі Кубка Іспанії команди зіграють два матчі

Відбулося жеребкування півфінального раунду Кубка Іспанії, учасниками якого за підсумками матчів чвертьфіналу стали Атлетик, Гранада, Реал Сосьєдад і Мірандес.

У півфіналі зіграють:

Атлетік - Гранада

Реал Сосьєдад - Мірандес

Поєдинки складатимуться з двоматчевого протистояння. Перші зустрічі відбудуться 12 лютого, а матчі-відповіді – 4 березня. Фінал же буде зіграний 18-го квітня на Олімпійському стадіоні в Севільї.

Нагадаємо, Барселона вслід за Реалом вилетіла з Кубка Іспанії.