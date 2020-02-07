Збірна України назвала спаринг-партнерів перед Євро-2020

Збірна Україна зіграє ще три товариських матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України офіційно визначилась з трьома спаринг-партнерами перед чемпіонатом Європи-2020.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі із Кіпром, Північною Ірландією та Ізраїлем.

Матчі відбудуться 26 травня, 2 та 7 червня.

Павелко запропонував членам Виконкому УАФ підтримати ідею, яка попередньо була погоджена з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити місцями проведення цих матчів: Харків (Україна – Кіпр), Київ (Україна – Північна Ірландія) та Львів (Україна – Ізраїль).

Нагадаємо, збірна України збереться у Києві 24 березня.