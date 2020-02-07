Зідан: Реалу нічого не потрібно міняти

Головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан попри поразку у Кубку Іспанії від Реала Сосьєдад не збирається нічого змінювати у грі команди.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Потрібно прийняти поразку. Ми боролися до кінця. Реал допустив помилки в обороні, в першому таймі у нас нічого не виходило. У нас були труднощі, а Реал Сосьєдад грав добре.

Це не найгірший мій день в статусі тренера Реала. По грі – ні, лише за поразкою. Важко пропускати чотири голи вдома, але нам нічого не потрібно міняти. Треба продовжувати те, що ми робимо. Очевидно, що в сезоні бувають важкі ігри і складні суперники. Сосьєдад заслужив перемогу.

Сенс в тому, щоб бути послідовними. Ми нічого не змінимо. Це боляче, тому що програвати не подобається нікому. Нам просто потрібно прийняти поразку", – розповів Зідан.