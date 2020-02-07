Барселона продемонструвала гідну гру з Атлетіка, однак не змогла використати свої моменти.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Кіке Сетьєн.

"Все було добре, за винятком результату. Сумно, що ми вилетіли, але мені здається, що ми просунулися вперед в тих речах, які потрібно було поліпшити. Я відзначив багато важливих моментів, не тільки результат в складній грі. Я не бачив момент з де Йонгом. Мені сказали, що це був явний фол. Я не буду обговорювати суддівські рішення.

Результат завжди має першорядне значення. Команда показала хороший рівень. Грати проти Атлетика нелегко, але я не думаю, що у Тер Штегена було багато роботи. У другому таймі ми створили 4 або 5 хороших моментів. Вся друга половина гри пройшла так, як ми хотіли", - розповів Сетьєн.