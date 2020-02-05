Мірандес здолав Вільярреал у чвертьфіналі Кубка Іспанії та повторив своє унікальне досягнення

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Мірандес вдома приймав Вільярреал.
У попередніх двох раундах змагань Мірандес вибив з Кубка Іспанії Сельту та Севілью.
Мірандес не вирішив не зупинятися на досягнутому і переграв же одну команди вище за класом. Господарі тричі виходили вперед. Гості лише двічі змогли зрівнювати рахунок.
Клуб Сегунди зумів повторити свій рекордний результат. У сезоні 2011/2012 років Мірандес вже виходив до півфіналу Кубка Іспанії.
Мірандес - Вільярреал 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 17 Айас, 1:1 - 32 Онтіверос, 2:1 - 45+3 Меркеланс (пен), 2:2 - 55 Касорла (пен), 3:2 - 58 Онаіндіа, 4:2 - Санчес
Раніше, Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії.
Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.