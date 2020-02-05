Мірандес здолав Вільярреал у чвертьфіналі Кубка Іспанії та повторив своє унікальне досягнення

Клуб Сегунди вийшов до півфіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії Мірандес вдома приймав Вільярреал.

У попередніх двох раундах змагань Мірандес вибив з Кубка Іспанії Сельту та Севілью.

Мірандес не вирішив не зупинятися на досягнутому і переграв же одну команди вище за класом. Господарі тричі виходили вперед. Гості лише двічі змогли зрівнювати рахунок.

Клуб Сегунди зумів повторити свій рекордний результат. У сезоні 2011/2012 років Мірандес вже виходив до півфіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/4 фіналу, 5 лютого

Мірандес - Вільярреал 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Айас, 1:1 - 32 Онтіверос, 2:1 - 45+3 Меркеланс (пен), 2:2 - 55 Касорла (пен), 3:2 - 58 Онаіндіа, 4:2 - Санчес

Раніше, Гранада переграла Валенсію у чвертьфіналі Кубка Іспанії.

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Барселону.