Бельгія і Нідерланди хочуть об'єднати чемпіонати

У змаганнях будуть виступати 18 команд

Бельгійська Ліга Жюпіле і нідерландська Ередівізі можуть об'єднатися в єдиний чемпіонат.

Про це повідомляє Deloitte.

У даному чемпіонаті будуть виступати 18 професійних клубів.

Головна причина об'єднання - підвищення фінансового забезпечення з продажів прав на показ матчів. Якщо зараз клуби приносять по 80 мільйонів євро, то в перспективі новий проект може приносити 400 млн.

Формат чемпіонату - 10 клубів з Нідерландів і вісім з Бельгії гратимуть в регулярному чемпіонаті. За підсумками сезону найгірший представник кожної країни буде вилітати, а на його місце підніматися локальний чемпіон.

УЄФА, в свою чергу, ніяк не коментує дану ідею.

Раніше, Брюгге Соболя переміг Варегем і вийшов до фіналу Кубка Бельгії.