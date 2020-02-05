Брюгге Соболя переміг Варегем і вийшов до фіналу Кубка Бельгії

Українець Соболь провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії Варегем приймав Брюгге.

У першому матчі між цими командами була зафіксована нічия 1:1. То ж у цьому матчі Брюгге влаштовувала перемога або більш результативніша нічия.

У другому таймі було забито три голи, два з яких на рахунку гостей.

У складі Брюгге увесь матч провів українець Едуард Соболь.

Завтра, 6 лютого, в іншому півфіналі Кортрейк українця Андрія Бацули прийме Антверпен. До речі, їх перша зустріч також завершилася внічию 1:1.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу

Матч-відповідь, 5 лютого

Варегем - Брюгге 1:2 (0:1)

Голи: 0:1- 53 Мехеле, 1:1 - 77 Оберлін, 1:2 - 86 Кетеларе