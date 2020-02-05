Брюгге Соболя переміг Варегем і вийшов до фіналу Кубка Бельгії

Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді півфіналу Кубка Бельгії Варегем приймав Брюгге.
У першому матчі між цими командами була зафіксована нічия 1:1. То ж у цьому матчі Брюгге влаштовувала перемога або більш результативніша нічия.
У другому таймі було забито три голи, два з яких на рахунку гостей.
У складі Брюгге увесь матч провів українець Едуард Соболь.
Завтра, 6 лютого, в іншому півфіналі Кортрейк українця Андрія Бацули прийме Антверпен. До речі, їх перша зустріч також завершилася внічию 1:1.
Кубок Бельгії, 1/2 фіналу
Матч-відповідь, 5 лютого
Варегем - Брюгге 1:2 (0:1)
Голи: 0:1- 53 Мехеле, 1:1 - 77 Оберлін, 1:2 - 86 Кетеларе