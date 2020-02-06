Динамо розгромило Стремсгодсет у контрольному матчі

У киян відзначилися Де Пена, Миколенко і Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині київське Динамо зустрічалося з норвезьким Стремсгодсетом.

За три хвилини до перерви Де Пена вивів вперед київську команду. І знову уругваєць чудово виконав штрафний удар (забив з центра поля, помітивши, що голкіпер суперника вийшов вперед). Нагадаємо, що вчора у матчі з Олімпією (5:0) Де Пена забив супергол зі штрафного. У другому таймі матчу Миколенко і Сидорчук довели рахунок до розгромного.

Контрольний матч

6 лютого

Динамо - Стремсгодсет 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Де Пена, 2:0 - 74 Миколенко, 3:0 - 82 Сидорчук