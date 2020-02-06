Ювентус готовий заплатити за лідера МЮ 140 мільйонів євро

Джерело - UA-футбол.
Ювентус спробує повернути у клуб півзахисника Поля Погба.
Про це повідомляє Tuttosport.
Французький хавбек є пріоритетною метою італійського клубу. На його трансфер керівництво Ювентусу готове виділити 140 мільйонів євро. Швидше за все МЮ відпустить 26-річного гравця, який сам неодноразово заявляв про бажання змінити команду.
Чинний контракт Погба з англійським клубом розрахований до червня 2021 року.
У поточному сезоні півзахисник провів 8 матчів за Ман Юнайтед, відзначившись двома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Погба через травму пропустить декілька тижнів.
Нагадаємо, Погба залишиться у Манчестер Юнайтед.