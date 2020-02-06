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Екс-нападник Динамо зацікавив Барселону

Сьогодні 08:52 919 0
Лукас Перес може перейти у Барселону
Екс-нападник Динамо зацікавив Барселону
#Барселона, #Перес

Джерело - isport.ua.

Колишній нападник київського Динамо львівських Карпат Лукас Перес, який нині захищає кольори Алавеса, зацікавив каталонську Барселону.

Про це повідомляє іспанський журналіст Альфредо Мартінес.

Через травми основних форвардів Луїса Суареса та Усмана Дембеле керівництво Ла-Ліги дозволить Барселоні підписати нападника.

Окрім Лукаса Переса, у список іспанського клубу входять Анхель Родрігес з Хетафе і Борха Іглесіас з Еспаньола.

Нагадаємо, Барселона визначилася з новим нападником.

Раніше, Мессі грав останні матчі з пошкодженням.

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