Брюгге з Соболем не зміг перемогти Варегем у півфіналі Кубка Бельгії

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному матчі Кубка Бельгії Брюгге приймав Варегем.

У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. З рахунком 1:1 матч і завершився. Матч-відповідь між цими командами відбудеться 5 лютого.

У складі Брюгге увесь матч провів українець Едуард Соболь.

Завтра, 23 січня, в іншому півфіналі Антверпен прийме Кортрейк українця Андрія Бацули.

Кубок Бельгії, 1/2 фіналу

Перший матч, 22 січня

Брюгге - Варегем 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Ріц, 1:1 - 59 Бераіно

Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.

Нагадаємо, Яремчук не хоче залишати бельгійський клуб.