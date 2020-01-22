Брюгге з Соболем не зміг перемогти Варегем у півфіналі Кубка Бельгії

Джерело - Чемпіон.
У першому півфінальному матчі Кубка Бельгії Брюгге приймав Варегем.
У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. З рахунком 1:1 матч і завершився. Матч-відповідь між цими командами відбудеться 5 лютого.
У складі Брюгге увесь матч провів українець Едуард Соболь.
Завтра, 23 січня, в іншому півфіналі Антверпен прийме Кортрейк українця Андрія Бацули.
Кубок Бельгії, 1/2 фіналу
Перший матч, 22 січня
Брюгге - Варегем 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Ріц, 1:1 - 59 Бераіно
Раніше, Рома хотіла підписати Яремчука.
Нагадаємо, Яремчук не хоче залишати бельгійський клуб.