Зідан: Барселона битиметься до кінця сезону

Каталонська Барселона буде боротися до кінця сезону за чемпіонський титул в Іспанії.

Про це наставник Реала Зінедін Зідан заявив в інтерв'ю виданню Marca.

"Барселона битиметься до кінця сезону, у них немає очевидних слабкостей. Вони дуже добре виступають. Ми ні хвилини не думаємо про них, так як ми можемо концентруватися лише на собі.

Ми ще нічого не виграли, вони будуть битися до останнього. Хороші команди завжди добре виступають", - сказав Зідан.