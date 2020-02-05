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Зідан: Барселона битиметься до кінця сезону

Вчора 23:26 167 0
Француз розповів про чемпіонській гонці в Іспанії
Зідан: Барселона битиметься до кінця сезону
#Зідан, #Реал

Джерело - football.ua.

Каталонська Барселона буде боротися до кінця сезону за чемпіонський титул в Іспанії.

Про це наставник Реала Зінедін Зідан заявив в інтерв'ю виданню Marca.

"Барселона битиметься до кінця сезону, у них немає очевидних слабкостей. Вони дуже добре виступають. Ми ні хвилини не думаємо про них, так як ми можемо концентруватися лише на собі.

Ми ще нічого не виграли, вони будуть битися до останнього. Хороші команди завжди добре виступають", - сказав Зідан.

Матч Реал Мадрид - Реал Сосьєдад відбудеться на Сантьяго Бернабеу в четвер, 6 лютого.

Раніше, Барселона хоче позбутися Ракитича.

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.

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