Барселона хоче позбутися Ракитича

Хавбек іспанської Барселони Іван Ракитич може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво каталонського клубу планує продати хорвата. В свою чергу мадридський Атлетіко зробить гравця пріоритетним підписанням в літнє трансферне вікно.

Відзначимо, що в цьому сезоні на рахунку Ракитича 25 матчів за каталонців, в яких він забив 1 м'яч.

Раніше повідомлялося, що Ракитич хотів покинути Барселону при Вальверде.

Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.