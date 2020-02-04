Барселона хоче позбутися Ракитича

Джерело - sport.ua.
Хавбек іспанської Барселони Іван Ракитич може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє Daily Mail.
Керівництво каталонського клубу планує продати хорвата. В свою чергу мадридський Атлетіко зробить гравця пріоритетним підписанням в літнє трансферне вікно.
Відзначимо, що в цьому сезоні на рахунку Ракитича 25 матчів за каталонців, в яких він забив 1 м'яч.
Раніше повідомлялося, що Ракитич хотів покинути Барселону при Вальверде.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.