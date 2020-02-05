Вакуленко: Не розумію, чому президент Інгульця назвав мене негідником

Президент Інгульця Олександр Григорович запропонував Сергію Вакуленку умови, які були гірше, ніж від інших команд.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Були різні варіанти. Одним з таких клубів був Інгулець, президент якого чомусь непорядно висловився на мою адресу, назвавши негідником через те, що я не погодився перейти в цю команду.

Так, Олександр Поворознюк дзвонив мені влітку, потім цієї зими, кілька разів запрошував на переговори. У підсумку я все ж погодився приїхати. На зустрічі вислухав його пропозицію, але умови, які він мені запропонував, були гірше, ніж від інших команд. Так у чому моя підлість? Я ж не заприсяг на крові, що підпишу контракт. Я приїхав в Інгулець на переговори тільки через те, що у цієї команди хороший тренер, а президент.

Можливо, він звик, що йому ніхто не відмовляє, але чому я повинен підписувати контракт на гірших умовах для себе? Нехай ці слова залишаться на його совісті. Думаю, було б підло, якби я підписав контракт з Інгульцем, а потім через день його розірвав. Будь-який футболіст з декількох варіантів вибере той, який його більше влаштовує", - зазначив Вакуленко.