 Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
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Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:27 347 0
Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ
Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед
#Почеттіно, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - sport.ua.

Екс-тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може стати новим головним тренером Манчестер Юнайтед

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Почеттіно вже приступив до переговорів з "червоними дияволами" та у наступному сезоні може очолити клуб.

Обов'язковою умовою Почеттіно для роботи в Манчестер Юнайтед є повний контроль над трансферами клубу.

МЮ також розглядає кандидатуру 52-річного італійського фахівця Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.

Також, Рашфорд вибув на 2-3 місяці через травму.

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