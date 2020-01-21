Почеттіно готовий очолити Манчестер Юнайтед

Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ

Екс-тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно може стати новим головним тренером Манчестер Юнайтед

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Почеттіно вже приступив до переговорів з "червоними дияволами" та у наступному сезоні може очолити клуб.

Обов'язковою умовою Почеттіно для роботи в Манчестер Юнайтед є повний контроль над трансферами клубу.

МЮ також розглядає кандидатуру 52-річного італійського фахівця Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ.

Також, Рашфорд вибув на 2-3 місяці через травму.