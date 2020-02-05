Поліція за перевищення швидкості зупинила колишнього хавбека Металіста та збірної України Сергія Валяєва.

Про це розповів сам гравець.

Валяєв відмовився сплачувати штраф та влаштував розбірки із поліцією.

"Я сказав цим доблесним, безстрашним борцям за справедливість, борцям з бабцями на базарах і алкашами, щоб вони не займалися ху**ею, а ловили тих, хто пи**ить вагонами. А вони тут ламають комедію, показуючи ілюзію правопорядку і Закону, як він мені сказав.

Який, бл**ь, закон у цій країні. Імовірно, начальнику потрібно добудувати дім чи міністру. Тварюки. Ненавиджу всю цю систему корупційну. Я їхав 82 км/год по окружній, а норма – 50+20=70 км/год. 12 км, Карл! Платити не хочу принципово. Хтось підкаже, як оскаржити цю хе*ню", - розповів Валяєв.