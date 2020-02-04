Смалійчук: Слова Палкіна про можливий трансфер Матвієнка - відповідь менеджера минулого століття

Пояснення генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна ситуації з переговорами щодо трансферу Миколи Матвієнка в Арсенал є відповіддю менеджера минулого століття.

Про це агент Олег Смалійчук заявив у шоу ТаТоТаке.

"Можна навчитися правильно керувати клубом, що свого часу не вийшло у мене у Карпатах. Подати правильний борт літака, щоб футболісти не скаржилися, забезпечити гарне харчування на зборах, робота з уболівальниками, пресою, правильною пресою, яка буде хвалити тільки мене.

А можна займатися трансферною політикою, правильно проводити трансферну кампанію. Відповідь Палкіна по трансферу Матвієнко - для мене це відповідь менеджера минулого століття.

Спочатку було б непогано вивчити регламент ФІФА. Розібратися, що таке не тільки спортивний, а й фінансовий фейр-плей, і яку роль в цьому бізнесі грають агенти-посередники. Чому більшість трансферів відбувається при їх участі", - сказав Смалійчук.