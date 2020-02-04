Десна програла Словану у контрольному матчі

Слован здобув вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині чернігівська Десна зіграла з чеським Слованом (Ліберець).

Калітвінцев вже на сьомій хвилині зустрічі вивів вперед Десну. Але ще до перерви матчу суперник забив двічі. Після перерви забитих голів не було і Слован святкував перемогу.

Контрольний матч

4 лютого

Десна - Слован 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Калітвінцев, 1:1 - 17 Рондич, 1:2 - 37 Рондич

Раніше, Динамо є найгіршим клубом в УПЛ по відношенню набраних очок до очікуваних.