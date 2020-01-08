Стівен Джеррард став найкращим у грудні

Наставник Рейнджерс Стівен Джеррард став найкращим тренером грудня в чемпіонаті Шотландії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Минулого місяця команда Джеррарда провела в чемпіонаті Шотландії шість матчів, в яких було здобуто п'ять перемог при одній нічиїй.

Головною перемогою місяці став тріумф у дербі Старої фірми над Селтіком із рахунком 2:1.

Наразі команда займає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, відстаючи від Селтіка на 2 очка.

Нагадаємо, Джеррард продовжить контракт з Рейнджерс до 2024 року.

Також, Джеррард має очолити Ліверпуль у майбутньому.