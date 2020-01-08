Джерело - football.ua.
Наставник Рейнджерс Стівен Джеррард став найкращим тренером грудня в чемпіонаті Шотландії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Минулого місяця команда Джеррарда провела в чемпіонаті Шотландії шість матчів, в яких було здобуто п'ять перемог при одній нічиїй.
Головною перемогою місяці став тріумф у дербі Старої фірми над Селтіком із рахунком 2:1.
Наразі команда займає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, відстаючи від Селтіка на 2 очка.
Нагадаємо, Джеррард продовжить контракт з Рейнджерс до 2024 року.
Також, Джеррард має очолити Ліверпуль у майбутньому.